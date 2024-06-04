Верховна Рада проголосувала за підвищення акцизів на пальне — воно дорожчатиме 5 років

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого у Євросоюзі. За ухвалення законопроєкту проголосували 227 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його інформацією, депутати підтримали не урядовий законопроєкт, а альтернативний № 11256-2 з меншими акцизами на скраплений автомобільний газ (LPG).
Відповідно до положень європейської директиви № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити:
Підвищення акцизів до цих показників буде проходити поступово протягом 5 років й становитиме від 34% до 136% від нинішнього рівня цін на різні види пального.
Зараз ставка акцизу становить:
Нагадаємо, 13 травня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне. Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку» (№ 11256).
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