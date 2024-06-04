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Верховна Рада проголосувала за підвищення акцизів на пальне — воно дорожчатиме 5 років

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 129

 

Парламент підтримав законопроєкт у першому читанні

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про підвищення ставок акцизного податку на пальне до мінімального рівня, встановленого у Євросоюзі. За ухвалення законопроєкту проголосували 227 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, депутати підтримали не урядовий законопроєкт, а альтернативний № 11256-2 з меншими акцизами на скраплений автомобільний газ (LPG).

Відповідно до положень європейської директиви № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити:

  • для бензину — 359 євро за 1000 літрів,
  • для дизельного пального — 330 євро за 1000 літрів,
  • для скрапленого газу — 125 євро за 1 000 кілограмів (68 євро за 1 000 літрів).

Підвищення акцизів до цих показників буде проходити поступово протягом 5 років й становитиме від 34% до 136% від нинішнього рівня цін на різні види пального.

Зараз ставка акцизу становить:

  • для бензину — 213,5 євро за 1000 літрів,
  • для дизелю — 139,5 євро за 1000 літрів,
  • для автогазу — 52 євро за 1000 літрів,
  • для альтернативного палива — 162 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, 13 травня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає значне підвищення акцизів на пальне. Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку» (№ 11256).

ПО ТЕМІ:

Уряд пропонує значно підвищити акцизи на пальне — законопроєкт внесли до Верховної Ради

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт пальне акцизний податок
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