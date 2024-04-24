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З 1 травня почнуть курсувати безоплатні дачні автобуси: розклад руху

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 15

 

Кошти на курсування безоплатного транспорту виділили в рамках програми «Турбота»

З 1 травня на дачі почнуть їздити автобуси. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Загалом до 73 дачних кооперативів курсуватимуть автобуси за 17 напрямками.

Для отримання права на безоплатний проїзд пільгові категорії громадян мають звернутись до голів садових товариств.

Ознайомитися з маршрутами та графіками можна у доданих світлинах.



 

Нагадаємо, мер міста Віталій Малецький раніше повідомляв, що подібні маршрути потрібні, аби люди змоги посадити та зібрати урожай.

— Почнуть перевозити з 1 травня. Закінчення проєкту, орієнтовно, 30 вересня 2024 року. Якщо буде певна економія коштів, можливо продовжимо до 15 жовтня, — говорив мер міста.

Сума перевезень обійдеться у 6 млн 492 тисячі бюджетних гривень.

Нагадаємо, стало відомо, за яким розкладом курсує маршрутка по Свіштовському кладовищу. Рейс призначений лише на час «поминальних» днів.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Кременчук. Офіційний
Теги: Кременчук транспорт дачі
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