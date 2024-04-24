Юні музиканти з Горішніх Плавнів стали переможцями обласного конкурсу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 71 Партнерський проєкт

Вихованці Горішньоплавнівської музичної школи стали переможцями обласного конкурсу «Юний віртуоз Полтавщини».Про перемоги юних музикантів повідомляє видання «Хроніки тижня».

Творче змагання відбулося 15 березня онлайн у Полтаві. Як повідомили в музичній школі, за підсумками конкурсу в номінації «Фортепіано» перше місце здобула семикласниця Поліна Кривошея (викладачка Неллі Бугуєва). Піаністка виконала Сонату No 1 f-moll Людвіга ван Бетховена та «Сінематограф» Ігоря Якушенка. Третє місце посіла учениця третього класу Ксенія Боярчук (викладачка Олена Шашина) з творами Соната фа мажор, 1 ч. Людвіга ван Бетховена та «Привид» Максвела Епштейна. Також третє місце посіли шестикласниця Софія Каюкова та четвертокласниця Анжеліка Сахно (викладачка Юлія Головня).

Конкурсантки виконали Сонату фа мажор, 1 ч. Йозефа Гайдна та «Токату-прелюдію» Павла Захарова, Сонатину D-dur, Ор. 36 No 6, 1 ч. Муціо Клементі та «Бабусю Ягусю» Лариси Іваненко.

У номінації «Струнно-смичкові інструменти» перше місце здобули учениця восьмого класу Єлизавета Ружанкова та шестикласник Максим Яцина (викладачка Світлана Работнова, концертмейстерка Юлія Головня). У їхньому виконанні прозвучали «Ескіз у молдавському стилі» Левка Колодуба та «Чакона» Томазо Антоніо Віталі, Концерт a-moll, 1 ч. Антоніо Вівальді та «Гавот» Георга Гольтермана відповідно.

Третє місце посіли шестикласниця Дар’я Кочекова (викладачка Жанна Фоміна, концертмейстерка Наталя Афанасьєва) та другокласник Юлій Суховерко (викладачка Світлана Работнова, концертмейстерка Юлія Головня). Музиканти виконали Варіації на тему української народної пісні «Верховина» Павла Шольця та «Легкий концерт» Густава Холендера, Варіації G-dur на тему української народної пісні «І шумить, і гуде» Золтана Алмаші та «Вальс» Хуго Шлемюллера.

У номінації «Народні струнно-щипкові інструменти» Гран-прі здобув учень шостого класу Ярослав Гузема (викладач Антон Базилевич) з творами «Уклін майстру» та «Фонтан» Юрія Шевченка. Перше місце посів учень четвертого класу того ж викладача Іван Дерев’янко. У його виконанні прозвучали «Спогад» Володимира Карлаша і «Бразильський танець» Жоао Пернамбуко. Також перше місце посіла третьокласниця Тамара Рудікова (викладачка Наталія Мажарова) з творами «Прелюдія» Аліни Бойко та «Східний танець» Юрія Шинкаренка.

Друге місце посіли другокласниця Марія Денисенко (викладачка Тетяна Шемет) і четвертокласник Данило Ніколаєв (викладачка Наталія Мажарова). Вони виконали «Подоляночку» Миколи Вігула та «Зачарований ліс» Йогана Зольшера, «Сутінки» Райнера Фалька та «Укус» Костянтина Чечені.

Третє місце здобула учениця четвертого класу Анна Стущанська (викладачка Тетяна Шемет) з творами «Мілонгіта» Хайме Зенамона та «Пісня про рушник» Платона Майбороди. У номінації «Духові інструменти» друге місце посів учень другого класу Гліб Старченко (викладачка Сніжана Базилевич, концертмейстерка Любов Вергелєсова), а третє — третьокласник Олександр Ніколаєв (викладач Степан Ніколаєв, концертмейстерка Любов Вергелєсова). Конкурсанти виконали українські народні пісні «Летить горобчик» та «Іду, іду» (аранжування Петра Шевченка), «Дивлюсь я на небо» Владислава Заремби та українську народну пісню «На вулиці скрипка грає».