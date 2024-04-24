На Кременчуччині ще кілька вулиць позбулися своїх радянських назв

У Глобинській міській територіальній громаді перейменували ще три вулиці. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської міської ради.
Відсьогодні набуло чинності розпорядження міського голови громади «Про перейменування вулиць та провулків у місті Глобине, селі Великі Кринки, селі Троїцьке».
Відтепер вулиця Ціолковського у Глобиному матиме назву Михайла Грушевського, вулиця Лялі Убийвовк у селі Великі Кринки матиме назву Весняна, а вулицю Чайковського у селі Троїцьке перейменували на вулицю Тиху.
Також у міській раді зазначили, що перейменування вулиць відбувається без зміни номерів житлових будинків, установ та споруд.
Нагадаємо, нещодавно у Комітеті Верховної Ради України погодили перейменування села Новомосковське у Глобинській громаді на село Лоза.
Також фахівці Юридичного департаменту при Полтавській облвійськадміністрації надали роз'яснення, чи потрібно змінювати документи при перейменуванні вулиць чи населених пунктів.
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