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На Кременчуччині ще кілька вулиць позбулися своїх радянських назв

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 165

 

Перейменували три вулиці у Глобиному та ще двох селах громади

У Глобинській міській територіальній громаді перейменували ще три вулиці. Про це повідомляють у пресслужбі Глобинської міської ради.

Відсьогодні набуло чинності розпорядження міського голови громади «Про перейменування вулиць та провулків у місті Глобине, селі Великі Кринки, селі Троїцьке».

Відтепер вулиця Ціолковського у Глобиному матиме назву Михайла Грушевського, вулиця Лялі Убийвовк у селі Великі Кринки матиме назву Весняна, а вулицю Чайковського у селі Троїцьке перейменували на вулицю Тиху.

Також у міській раді зазначили, що перейменування вулиць відбувається без зміни номерів житлових будинків, установ та споруд.

Нагадаємо, нещодавно у Комітеті Верховної Ради України погодили перейменування села Новомосковське у Глобинській громаді на село Лоза

Також фахівці Юридичного департаменту при Полтавській облвійськадміністрації надали роз'яснення, чи потрібно змінювати документи при перейменуванні вулиць чи населених пунктів.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: вулиці перейменування Глобинська міська територіальна громада
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