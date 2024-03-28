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Кременчук, Полтавщина

Чи варто змінювати документи після перейменування вулиць чи населених пунктів — коментар юристів

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 0

 

Найчастіше громадяни переймаються, чи варто змінювати реєстрацію місця проживання після перейменування

Протягом останніх років на Полтавщині почастішали випадки перейменування вулиць та населених пунктів. Це викликає у громадян питання, чи варто змінювати після цього документи та реєстрацію місця проживання. Ситуацію прояснили у Юридичному департаменті Полтавської облвійськадміністрації.

За словами юристів, закон не вимагає змінювати реєстрацію місця проживання після перейменування вулиці. Це можна зробити за потребою — наприклад, під час обміну паспорта або зміни прізвища.

Після перейменування усі зміни реєструються, а попередні дані зберігаються, тож людина може внести зміни до своїх документів у будь-який час.

Дійсними також залишаються і документи, які підтверджують право власності на нерухомість. Власник може за власним бажанням звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно та оновити інформацію.

Також у юрдепартаменті додають, що при укладанні договору купівлі-продажу, дарування чи отримання спадщини новий власник автоматично отримає документи вже з новою назвою вулиці чи населеного пункту.

Проте юристи наголошують, що після перейменування вулиці необхідно змінювати адресу юридичної особи та оновлювати документи. Для цього немає чітких термінів, тож підприємство самостійно вирішує, коли потрібно проводити реєстрацію змін.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді погодили перейменування семи населених пунктів на Полтавщині.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: strimkoua.com
Теги: перейменування заміна документи реєстрація
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