Ferrexpo запрошує на роботу: які вакансії зʼявились у компанії в березні

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Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні — Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК

Запрошує у команду:

Верстатника/верстатницю широкого профілю

Вогнетривника/вогнетривницю

Заливальника/заливальницю металу

Землероба/землеробку

Модельника/модельницю дерев’яних моделей

Обрубувача/обрубувачку

Свердлувальника/свердлувальницю

Токаря/токарку

Формувальника/формувальницю машинного формування

Що пропонують:

Офіційне працевлаштування у міжнародній компанії зі світовими стандартами: нове обладнання та техніка світових виробників, безпечні умови праці.

Стабільну оплату праці та розширений соціальний пакет для співробітників: медичне страхування життя та здоров’я з перших днів роботи, безкоштовний проїзд на роботу/з роботи (у тому числі з Кременчука, Пришиба та Нової Галещини), здорове харчування, питний режим, матеріальне заохочення для молодих працівників, молодят, найкращих за професією, програма чоловічих декретів.

Програми професійного навчання, підвищення кваліфікації з отриманням документа державного зразка та програми особистого розвитку.

Корпоративну культуру високого рівня.

Для відгуку на вакансії та отримання довідкової інформації сконтактуйте за номерами: