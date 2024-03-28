Ferrexpo запрошує на роботу: які вакансії зʼявились у компанії в березні

Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні — Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК
Запрошує у команду:
Що пропонують:
Офіційне працевлаштування у міжнародній компанії зі світовими стандартами: нове обладнання та техніка світових виробників, безпечні умови праці.
Стабільну оплату праці та розширений соціальний пакет для співробітників: медичне страхування життя та здоров’я з перших днів роботи, безкоштовний проїзд на роботу/з роботи (у тому числі з Кременчука, Пришиба та Нової Галещини), здорове харчування, питний режим, матеріальне заохочення для молодих працівників, молодят, найкращих за професією, програма чоловічих декретів.
Програми професійного навчання, підвищення кваліфікації з отриманням документа державного зразка та програми особистого розвитку.
Корпоративну культуру високого рівня.
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