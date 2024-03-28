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Бізнес/Робота, Робота

Ferrexpo запрошує на роботу: які вакансії зʼявились у компанії в березні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 124 Новини компаній

 

Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні — Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК

Запрошує у команду:

  • Верстатника/верстатницю широкого профілю
  • Вогнетривника/вогнетривницю
  • Заливальника/заливальницю металу
  • Землероба/землеробку
  • Модельника/модельницю дерев’яних моделей
  • Обрубувача/обрубувачку
  • Свердлувальника/свердлувальницю
  • Токаря/токарку
  • Формувальника/формувальницю машинного формування

Що пропонують:

Офіційне працевлаштування у міжнародній компанії зі світовими стандартами: нове обладнання та техніка світових виробників, безпечні умови праці.

Стабільну оплату праці та розширений соціальний пакет для співробітників: медичне страхування життя та здоров’я з перших днів роботи, безкоштовний проїзд на роботу/з роботи (у тому числі з Кременчука, Пришиба та Нової Галещини), здорове харчування, питний режим, матеріальне заохочення для молодих працівників, молодят, найкращих за професією, програма чоловічих декретів.

Програми професійного навчання, підвищення кваліфікації з отриманням документа державного зразка та програми особистого розвитку.

Корпоративну культуру високого рівня.

Для відгуку на вакансії та отримання довідкової інформації сконтактуйте за номерами:

  • +380 67 530 37 88
  • +380 50 305 74 61
  • +380 66 26 00 196
  • Або пишіть на email: HR@mine.ferrexpo.com
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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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