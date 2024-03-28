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У Кременчуцькому водосховищі поліціянти знайшли понад 400 м браконьєрських сіток

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 104

 

Також під час рейду правоохоронці виявили порушника навігації на воді  

Під час профілактичного рейду Кременчуцького водосховища 26-27 березня правоохоронці виявили у водоймі понад 400 м браконьєрських сіток. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Усі сітки правоохоронці вилучили та передали для подальшого знищення.

Також під час рейду патрульні виявили порушника навігації на воді та склали на нього відповідну постанову.

 

Загалом з початку воєнного стану правоохоронці Полтавщини склали 325 постанов за статтею 117 (Порушення правил користування малими, спортивними суднами та водними мотоциклами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, минулого тижня на Кременчуцькому водосховищі правоохоронці вилучили 500 метрів браконьєрських сіток.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчуцьке водосховище браконьєри браконьєрство сітки поліція
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