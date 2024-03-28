Кременчужани можуть отримати грант від Естонської ради у справах біженців

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 90

Взяти участь у програмі можуть домогосподарства, які постраждали від воєнних дій

Жителі Кременчука, Малої Кохнівки та Миргорода зможуть подати заявку на отримання гранту від Естонської ради у справах біженців в Україні.

Відбувається це у рамках Програми екстреної підтримки доступу до засобів для існування для постраждалих від збройного конфлікту домогосподарств.

Подати заявку на отримання гранту на запуск або відновлення постраждалих внаслідок воєнних дій можуть представники таких господарств:

тваринництво: виробництво яєць або будь-яких видів м’яса;

виробництво молочної продукції;

городництво: вирощування овочів та ягід в теплицях та/на городі тощо;

бджолярство: розведення та отримання продуктів бджолярства;

інші види сільського господарства.

На грантові кошти до 33 тисяч гривень підприємці можуть придбати товари й послуги, спрямовані на збільшення виробництва продукції харчування та/або отримання прибутку.

Для отримання грантової допомоги власники домогосподарств мають попередньо зареєструватися на платформі, а потім заповнити заявку за посиланням.

Усі заповнені заявки будуть опрацьовані протягом місяця.

Окрім Полтавської області, долучитися до проєкту можуть представники домогосподарств із Кіровоградщини (Новгородівська громада, Новгородка) та Черкащини (Смілянська громада, Сміла).

Нагадаємо, «Кременчуцький ТелеграфЪ» взяв інтерв’ю у колишнього військового Дмитра Брильова, який отримав грант від держави та відкрив бізнес у Кременчуці.



