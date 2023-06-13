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Стало відомо, хто перевозитиме дачників за 3 млн гривень

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 453

У мерії уклали договір із ФОП, в автопарку якого — Volkswagen, Mazda та Mercedes-Benz, а сам він, ймовірно, є сином відомого у місті перевізника Союз-Авто-Експрес

9 червня Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міськради уклав договір із ФОП Артем Мірошниченко на надання послуг з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів на 2023 рік (період 3 місяці). Ціна договору склала 3,17 млн гривень. Про це йдеться в оголошенні, розміщеному в системі публічних закупівель Prozorro. 

Мова йде про відновлення курсування автобусів на дачі, що не ходили від ковідних часів. Нагадаємо, саме цю суму виділили на перевезення зі стабілізаційного фонду, автобуси почнуть їздити від 1 липня. 

Договір традиційно у Prozorro не опублікований — тож дізнатися про вартість перевезення, відстань за маршрутами, пасажиропотік, витрати палива та розрахунки — немає можливості. Перевізника на 3,17 млн для кременчужан обрали без конкурсу — департамент послався на змін у законодавстві про публічні закупівлі на період дії правового режиму воєнного стану в Україні. 

За даними аналітичної системи Youcotrol, ФЛП Мірошниченко Артем Костянтинович зареєстроване 26 днів тому — 17 травня 2023 року. До цього у публічних закупівлях участі не брав. Зазначимо, що у Кременчуці на міських маршрутках працює ПП «Союз-Авто-Експрес», засновником та керівником якого є Костянтин Мірошниченко, який, ймовірно, є батьком Артема Мірошниченка. 

У системі вказано, що ФОП Мірошниченко Артем Костянтинович має у власності 16 одиниць транспорту, серед яких 9 — автобуси. Це три — Volvo, два — Man, два — Volkswagen, один — Mazda, один — Mercedes-Benz, один — Рута.

 

Тож сподіваємося, за 3,17 млн бюджетних гривень дачників возитимуть із комфортом. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: перевезення дачі закупівлі
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