За спалювання сміття та сухої рослинності рятувальники оштрафовали 4-х жителів Кременчуччини

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Рятувальники спільно з працівниками місцевої пожежної охорони та поліцейськими минулими вихідними провели профілактичні рейди в населених пунктах Кременчуцького району. Під час цих рейдів на 3-х паліїв були складені адміністративні протоколи за ст. 175 КУпАП «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» та 1 протокол за ст. 77-1 КУпАП «Самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків».

За повідомленням пресслужби Кременчуцького районного управління ДСНС, до адміністративної відповідальності були притягнуті: мешканець села Хорішки Козельщинської ТГ, мешканець села Рокитне, Омельницької ТГ, мешканець міста Глобине та мешканка села Кам’яні Потоки.

Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України у Полтавській області вкотре наголошує, що в період воєнного стану в державі посилена відповідальність за спалювання сухої рослинності або її залишків. Мешканці населених пунктів Кременчуцького району не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях. Ці необдумані дії призводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах.

Особа, яка буде здійснювати спалювання, випалювання сухої рослинності чи сміття

на приватному домоволодінні — буде притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 175 КУпАП (передбачено штраф у розмірі від 1700–3400 грн)

за межами домогосподарства — буде притягнута до адміністративної відповідальності за ст. 77-1 КУпАП (передбачено штраф у розмірі від 3060–6120 грн).

— Якщо під час відпочинку на природі або перебуваючи на присадибній чи дачній ділянці помітили особу, яка здійснює спалювання, випалювання залишків сухої рослинності чи сміття, негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером 101, — наголошують рятувальники ДСНС.