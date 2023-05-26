Кременчуцьких пільговиків знову безкоштовно возитимуть на дачі

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 160

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділили 3,17 млн гривень для відшкодування за надані послуги з перевезення окремих категорій громадян до садово-городніх масивів у весняно-літній період.

Відповідне рішення виконкому погодили депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 травня, раніше було внесено зміни до програми «Турбота».

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу більшість пільгових автобусів на приміські дачі не курсували.

У травні та червні пенсіонерів не возитимуть на дачі безкоштовно