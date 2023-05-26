Футболісти «Кремінь-2» завершили непростий сезон на домашній арені

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Вчора, 25 травня, футболісти «Кремінь-2» зіграли заключний матч у Другій лізі. На стадіоні «Кремінь-Арена» підопічні Ярослава Здирка прийняли «Металург-2» із Запоріжжя.

«Кремінь-2» – «Металург-2» - 0:4

Голи: Бадецький 10, Ковальський 44, Рокотянський 50, пен, Юдін 67

«Кремінь-2»: Оксененко, Руднєв (Владислав Пилипенко 46), Гонтар, Кур’яков, Ульянко, Жданович (Кіреєв 46), Молько, П’ятибрат (Заїченко 60), Горобець, Курило (Клепко 70), Вівдич (Покась 46). Запасні: Третяк, Іванов, Купліванчук, Пігарєв, Стецюк. Головний тренер: Ярослав Здирко

«Металург-2»: Москович (Омельяненко 89), Завгородній, Івасюк (Самусєв 77), Даглас, Коваленко, Кузьмович, Бадецький, Рокотянський, Юдін, Златьєв (Товстоног 31), Ковальський. Запасний: Лапко. Головний тренер: В’ячеслав Тропін

Попередження: Горобець 28 - Кузьмович 26, Коваленко 38

Вже на 10 хвилині гості відкрили рахунок у матчі. Після розіграшу кутового Рокотянський прострілив, а Бадецький з декількох метрів розстріляв ворота – 0:1. «Синьо-білі» намагалися відігратися, але запоріжці впевнено грали за рахунком. Наприкінці тайму футболісти «Металурга-2» збільшили свою перевагу. Ковальський наважився на удар з-за меж штрафної й влучив у ближній кут – 0:2. Великої кількості моментів не було, але перевага для гостей комфортна.

На початку другого тайму Рокотянського збили в карному майданчику, і він сам же реалізував 11-метровий – 0:3. Після цього «Кремінь-2» опустив руки й на 68 хвилині рахунок став остаточним. З ударом Рокотянського не впорався Оксененко, а Юдін опинився першим на добиванні й розстріляв ворота – 0:4.

У підсумку «синьо-білі» завершили чемпіонат на 9 місці, а запоріжці на 8.

Після гри для «Телеграфа» наставники «Кременя» головний тренер Ярослав Здирко та тренер Олександр Зозуля підбили підсумки сезону.

Головний тренер «Кремінь-2» Ярослав Здирко зауважив, що сезон вийшов емоційним.

- Робити перший крок завжди складно – головне зробити правильні висновки.

Команда зберігається. Плануємо наступного сезону продовжити виступи у Другій лізі.

- Щодо тренерського штабу?

- Міжсезоння покаже.

- Гравці МФК «Кремінь» 2006, які були у складі команди ФК «Кремінь-2» залишаються?

- Молоді гравці залишаються, а з іншими будемо переглядати договори та контакти, які закінчуються.

Кістяк команди залишається той самий, будуть лише точкові підсилення.

Тренер МФК «Кремінь» 2006 та ФК «Кремінь-2» Олександр Зозуля додав, що останні роки стали випробуванням для юних футболістів, адже пандемія та воєнний стан внесли свої корективи.

- Старша група – «Кремінь» 2006 мала ще сезон догравати в чемпіонаті, проте через пандемію та воєнні дії… Нам випала можливість з ФК «Кремінь» укласти договір, щоб зіграти у Другій лізі. Для наших хлопців це неоціненний досвід. Зрозуміло, що необхідний час, щоб вони змужніли й зміцніли. Бачу, що хлопці стараються, проявляють наполегливість та бажання грати.

- У порівнянні зі змаганнями у ДЮФЛУ та Другій лізі. Велика різниця?

- Дуже велика. Тут вони у Другій лізі грають проти дорослих чоловіків. Тут і рівень майстерності інший. Й інші фізичні кондиції та швидкості.

Для цих хлопців необхідний час, щоб вони набралися досвіду та зміцніли.

Завдяки такому переходу можливо зберегти юнаків. Дуже важкий перехід від юнацького до чоловічого футболу. Багато втрачається у цей період. Адже їх по суті зарано допускати до Першої ліги, й після випуску їм фактично немає куди йти. А цей проміжок, рік чи два, їх треба адаптувати до дорослого футболу.

Вони вже зараз показують інший футбол, а через рік-два буде ще краще.

- Чемпіонат завершився. Як далі продовжиться тренувальний процес?

- Зараз тренуватимемося у режимі, щоб підтримати форму. Далі відпустка. Щодо термінів нам пізніше скаже керівництво, це не від нас залежить.

- Для МФК «Кремінь» 2006 це випускний рік у футбольній академії. Чи є традиції щодо святкування, чи випускного?

- Більшість хлопців навчаються в одному класі. Тому ми об’єднуємо випускний у школі та МФК «Кремінь».

Багато хлопців роз’їхалися, але слідкую за їх виступами. Хтось грає в «Олександрії», «Кривбасі», Польщі та Словаччині. Півзахисник Владислав Черненко грає в «Олександрії», випускають його на 20-30 хвилин, й він вже відзначився голом. Захисник Кирило Крамаренко грає в криворізькому «Кривбасі». Непогані хлопці тренуються у Польщі, але там є нюанси з оформленням документів.

«Кремінь» 2006 був сильною та насиченою командою, нас лише завадила пандемія та воєнний час. А так склад був дуже сильний.

Турнірна таблиця

М Команда I П Н П РМ О 1 "Нива" 17 13 3 1 36-7 42 2 "Чайка" 17 10 4 3 31-18 34 3 "Хуст" 17 9 5 3 31-15 32 4 "Нива" В 17 9 5 3 29-16 32 5 "Звягель" 17 9 4 4 28-15 31 6 "Реал Фарма" 17 8 3 6 26-23 27 7 "Васт" 17 5 2 10 21-27 17 8 "Металург-2" 18 4 3 11 23-37 15 9 "Кремінь-2" 18 2 2 14 7-44 8 10 "Рубікон" 17 1 1 15 6-36 4

Зауважимо, що команда Рубікон офіційно виключена зі складу Професійної футбольної ліги (ПФЛ). ПФЛ зафіксувала неявки київського клубу у весняних матчах Другої ліги. У поєдинках, що залишилися, командам-суперникам Рубікона зараховані технічні перемоги, а в турнірну таблицю внесуть відповідні правки.