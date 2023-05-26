Влада Кременчука просить в обласної адміністрації кошти на облаштування укриттів у школах і садках

Слуга народу – Полтавщина
Як жителям Кременчука та району написати звернення чи подати пропозицію до партії «Слуга Народу»
Слуга народу
Слуга народу – Полтавщина
Легка промисловість Полтавщини адаптувалася та вже інтегрується в ЄС – нардеп Олексій Устенко
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Лариса Гориславець
Право на освіту під час війни, або чому батькам так болить відсутність укриттів?
Микола Корецький
Діти з особливими потребами отримали великодні вітання та підтримку
Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Кременчук, Освіта

Влада Кременчука просить в обласної адміністрації кошти на облаштування укриттів у школах і садках

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 187

Депутати направили звернення щодо розподілу субвенції, але вже відомо, що Кременчук у перелік громад не потрапив

Депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 травня ухвалили рішення про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Полтавської обласної військової адміністрації щодо здійснення розподілу коштів між громадами, зокрема, і для Кременчуцької міської територіальної громади. Мова йде про кошти на облаштування укриттів. 

У зверненні депутати нагадали, що Кабмін прийняв Постанову від 28 квітня 2023 року №419 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти», для Полтавської області документом передбачено 54 млн грн для відповідних цілей. На даний час кошти залишаються не розподіленими, а час для реалізації проєктів зменшується. 

«Задля відновлення денної форми навчання в освітніх закладах міста Кременчука ведеться робота по облаштуванню найпростіших укриттів та протипожежної сигналізації. За період воєнного стану, з міського бюджету було виділено 24,6 млн гривень, у тому числі у 2022 році - 3,6 млн гривень, у 2023 році – 21 млн гривень. Робота по виділенню коштів та підготовці укриттів триватиме і надалі. За ці кошти вже облаштовано найпростіші укриття в трьох закладах загальної середньої освіти: Кременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь», кременчуцьких гімназіях №№ 16, 27, з урахуванням рекомендацій ДСНС щодо облаштування найпростіших укриттів. Продовжуються роботи з облаштування укриттів в Кременчуцьких ліцеях №№ 5, 6, 17, 25, 30, кременчуцьких гімназіях №№ 7, 12, 23, 26, початковій школі № 15, Потоківському ЗДО № 6. Початок робіт планується з 01.06.2023 (в наявності розроблена документація) в кременчуцьких гімназіях №№ 1, 31, кременчуцькому ЗДО №19. На облаштування пожежної сигналізації та систем оповіщення та керування евакуацією людей в 19 закладах освіти розроблена проєктно-кошторисна документація. Але, разом з тим, цих коштів не вистачає. При підготовці до наступного навчального року обласні військові адміністрації мають зосередитися на питаннях безпеки, максимального очного навчання, доступності освіти», — йдеться в тексті звернення.

Також у зверненні зазначено, що мережа закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади складає 82 закладів, в яких навчається близько 30 тисяч дітей. При цьому без укриттів залишається велика кількість закладів, в яких немає можливості організувати очну або змішану форму навчання. 

«Дана проблема створює соціальну напругу. Бюджет міста Кременчука потребує зовнішньої підтримки для реалізації завдань, покладених на громади державою», повідомили депутати.

Водночас 24 травня стало відомо, що жодної копійки з 54 млн гривень державної субвенції Кременчук не отримав. За словами начальника Полтавської обласної державної адміністрації Дмитра Луніна, ці кошти розподілили серед 9 громад Полтавщини, у яких облаштують протирадіаційні укриття - були певні вимоги до заявок, досить жорсткі.

Серед громад, які потрапили до переліку — Єристівська, Чутівська, Шишацька та інші. 

Водночас Дмитро Лунін зауважив, що співфінансувати роботи з облаштування укриттів у школах Кременчука будуть з обласного бюджету.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що з  державної субвенції, яку отримала Полтавщина на укриття у школах, Кременчук планує освоїти 35 млн гривень.

Стало відомо, скільки коштів витратять з бюджету на укриття у закладах освіти Кременчука

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що з  державної субвенції, яку отримала Полтавщина на укриття у школах, Кременчук планує освоїти 35 млн гривень.

Стало відомо, скільки коштів витратять з бюджету на укриття у закладах освіти Кременчука

0
Автор: Ольга Мінчук
Теги: звернення сесія гроші укриття Полтавська ОВА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 19 від 11 травня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 18 від 4 травня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 17 від 27 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 16 від 20 квітня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх