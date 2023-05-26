Влада Кременчука просить в обласної адміністрації кошти на облаштування укриттів у школах і садках

Депутати направили звернення щодо розподілу субвенції, але вже відомо, що Кременчук у перелік громад не потрапив
Депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 травня ухвалили рішення про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Полтавської обласної військової адміністрації щодо здійснення розподілу коштів між громадами, зокрема, і для Кременчуцької міської територіальної громади. Мова йде про кошти на облаштування укриттів.
У зверненні депутати нагадали, що Кабмін прийняв Постанову від 28 квітня 2023 року №419 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти», для Полтавської області документом передбачено 54 млн грн для відповідних цілей. На даний час кошти залишаються не розподіленими, а час для реалізації проєктів зменшується.
Також у зверненні зазначено, що мережа закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади складає 82 закладів, в яких навчається близько 30 тисяч дітей. При цьому без укриттів залишається велика кількість закладів, в яких немає можливості організувати очну або змішану форму навчання.
Водночас 24 травня стало відомо, що жодної копійки з 54 млн гривень державної субвенції Кременчук не отримав. За словами начальника Полтавської обласної державної адміністрації Дмитра Луніна, ці кошти розподілили серед 9 громад Полтавщини, у яких облаштують протирадіаційні укриття - були певні вимоги до заявок, досить жорсткі.
Серед громад, які потрапили до переліку — Єристівська, Чутівська, Шишацька та інші.
Водночас Дмитро Лунін зауважив, що співфінансувати роботи з облаштування укриттів у школах Кременчука будуть з обласного бюджету.
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що з державної субвенції, яку отримала Полтавщина на укриття у школах, Кременчук планує освоїти 35 млн гривень.
Стало відомо, скільки коштів витратять з бюджету на укриття у закладах освіти Кременчука
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що з державної субвенції, яку отримала Полтавщина на укриття у школах, Кременчук планує освоїти 35 млн гривень.
Стало відомо, скільки коштів витратять з бюджету на укриття у закладах освіти Кременчука
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