Влада Кременчука просить в обласної адміністрації кошти на облаштування укриттів у школах і садках

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Депутати направили звернення щодо розподілу субвенції, але вже відомо, що Кременчук у перелік громад не потрапив

Депутати Кременчуцької міської ради на сесії 26 травня ухвалили рішення про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Полтавської обласної військової адміністрації щодо здійснення розподілу коштів між громадами, зокрема, і для Кременчуцької міської територіальної громади. Мова йде про кошти на облаштування укриттів.

У зверненні депутати нагадали, що Кабмін прийняв Постанову від 28 квітня 2023 року №419 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти», для Полтавської області документом передбачено 54 млн грн для відповідних цілей. На даний час кошти залишаються не розподіленими, а час для реалізації проєктів зменшується.

«Задля відновлення денної форми навчання в освітніх закладах міста Кременчука ведеться робота по облаштуванню найпростіших укриттів та протипожежної сигналізації. За період воєнного стану, з міського бюджету було виділено 24,6 млн гривень, у тому числі у 2022 році - 3,6 млн гривень, у 2023 році – 21 млн гривень . Робота по виділенню коштів та підготовці укриттів триватиме і надалі. За ці кошти вже облаштовано найпростіші укриття в трьох закладах загальної середньої освіти: К ременчуцькому ліцеї №4 «Кремінь», кременчуцьких гімназіях №№ 16, 27 , з урахуванням рекомендацій ДСНС щодо облаштування найпростіших укриттів. Продовжуються роботи з облаштування укриттів в Кременчуцьких ліцеях №№ 5, 6, 17, 25, 30, кременчуцьких гімназіях №№ 7, 12, 23, 26, початковій школі № 15, Потоківському ЗДО № 6. Початок робіт планується з 01.06.2023 (в наявності розроблена документація) в кременчуцьких гімназіях №№ 1, 31, кременчуцькому ЗДО №19. На облаштування пожежної сигналізації та систем оповіщення та керування евакуацією людей в 19 закладах освіти розроблена проєктно-кошторисна документація. Але, разом з тим, цих коштів не вистачає. При підготовці до наступного навчального року обласні військові адміністрації мають зосередитися на питаннях безпеки, максимального очного навчання, доступності освіти», — йдеться в тексті звернення.

Також у зверненні зазначено, що мережа закладів освіти Кременчуцької міської територіальної громади складає 82 закладів, в яких навчається близько 30 тисяч дітей. При цьому без укриттів залишається велика кількість закладів, в яких немає можливості організувати очну або змішану форму навчання.

«Дана проблема створює соціальну напругу. Бюджет міста Кременчука потребує зовнішньої підтримки для реалізації завдань, покладених на громади державою», — повідомили депутати.

Водночас 24 травня стало відомо, що жодної копійки з 54 млн гривень державної субвенції Кременчук не отримав. За словами начальника Полтавської обласної державної адміністрації Дмитра Луніна, ці кошти розподілили серед 9 громад Полтавщини, у яких облаштують протирадіаційні укриття - були певні вимоги до заявок, досить жорсткі.

Серед громад, які потрапили до переліку — Єристівська, Чутівська, Шишацька та інші.

Водночас Дмитро Лунін зауважив, що співфінансувати роботи з облаштування укриттів у школах Кременчука будуть з обласного бюджету.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що з державної субвенції, яку отримала Полтавщина на укриття у школах, Кременчук планує освоїти 35 млн гривень.

Стало відомо, скільки коштів витратять з бюджету на укриття у закладах освіти Кременчука

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що з державної субвенції, яку отримала Полтавщина на укриття у школах, Кременчук планує освоїти 35 млн гривень.

Стало відомо, скільки коштів витратять з бюджету на укриття у закладах освіти Кременчука