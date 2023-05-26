З російського полону повернули сержанта Валерія Синявського, якого чекають у Кременчуці

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Загалом під час останнього обміну повернулося 8 військових з Полтавщини

З російського полону звільнили 8 військовослужбовців з Полтавщини. Вчора, 25 травня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною і російською стороною. Як повідомив Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими в Україну повернулися 106 військових — 8 офіцерів і 98 солдатів та сержантів. За підтвердженими даними від рідних — серед звільнених 8 мешканців Полтавщини.

Сержант Синявський Валерій Юрійович народився 18 лютого 1964 року. Він зник безвісти 22 лютого цього року під час виконання бойових завдань в районі села Берхівка Донецької області. 27 квітня стало відомо, що він перебуває у полоні. Валерія Юрійовича чекають у Кременчуці.

Матрос Агеєв Роман Володимирович народився 9 березня 1979 року. Він зник безвісти 22 березня цього року під час виконання бойового завдання в місті Бахмут. Романа Володимировича чекають у Зінькові.

Солдат Баранський Олександр Васильович народився 22 березня 1978 року. Він зник безвісти у період з 3 по 7 лютого цього року поблизу села Іванівське Донецької області. Олександра Васильовича чекають у Великій Багачці.

Старший солдат Борщ Микола Миколайович народився 10 жовтня 1993 року. Він зник безвісти 1 квітня цього року під час виконання бойового завдання в місті Бахмут. Миколу Миколайовича чекають у селі Максимівка Миргородського району.

Майор Грицай Олексій Олександрович народився 29 квітня 1976 року. Він зник безвісти під час бойових дій в місті Соледар Донецької області. Олексія Олександровича чекають у Полтаві.

Солдат Казмірішин Юрій Петрович народився 28 березня 1971 року. Він зник безвісти 16 квітня цього року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут. Юрія Петровича чекають у селищі Гоголеве Миргородського району.

Солдат Луценко Сергій Володимирович народився 13 квітня 1999 року. Він зник безвісти 9 лютого цього року під час штурмових дій з боку ворога в районі населеного пункту Оліїнівка Донецької області. Сергія Володимировича у селищі Чорнухи.

Солдат Петров Максим Іванович народився 28 березня 1982 року. Він зник безвісти 23 березня цього року під час ведення бойових дій поблизу міста Бахмут. Максима Івановича чекають у селі Дашківка Полтавського району.

Вітаємо українських воїнів з поверненням в Україну та чекаємо на рідній Полтавщині після проходження психологічної та фізичної реабілітації.