Завтра у Кременчуці можна буде зіграти свій DJ-сет і відвідати симфонічний концерт

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 194

Безоплатні музичні заходи направлені на підтримки розвитку регіональних/місцевих культур в умовах війни, підтримки емоційного стану за допомогою мистецтва та культури серед містян, ВПО, бійців, які знаходяться на реабілітації у Кременчуці, представників інклюзивних категорій населення

27 травня Волонтерська ініціатива «Караван культур» і Полтавський академічний симфонічний оркестр запрошують презентувати свою власну творчість та відвідати благодійний концерт у Палаці культури «Нафтохімік». 15.00-19.00 Імпровізована променадна експозиція «Караван культур». Потрібно попередньо подати заявку на участь. 18.00-19.30 «Музика кіно. Кращі світові хіти» — благодійний концерт від Полтавського академічного симфонічного оркестру. Диригент Єлизар Пащенко. Участь та відвідування безоплатні. Реєстрація та довідки: 067 417 6165

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