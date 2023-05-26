Завтра у Кременчуці можна буде зіграти свій DJ-сет і відвідати симфонічний концерт

Безоплатні музичні заходи направлені на підтримки розвитку регіональних/місцевих культур в умовах війни, підтримки емоційного стану за допомогою мистецтва та культури серед містян, ВПО, бійців, які знаходяться на реабілітації у Кременчуці, представників інклюзивних категорій населення
27 травня Волонтерська ініціатива «Караван культур» і Полтавський академічний симфонічний оркестр запрошують презентувати свою власну творчість та відвідати благодійний концерт у Палаці культури «Нафтохімік».
15.00-19.00
18.00-19.30
Участь та відвідування безоплатні.
Реєстрація та довідки: 067 417 6165
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