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Двох суддів з Полтавщини призначено на нові посади за результатами співбесід Вищої ради правосуддя

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 149

На підставі рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів ВРП внесе Президентові подання про призначення на посади

Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про призначення 14 з 15 кандидатів на посади суддів місцевих судів, які пройшли співбесіди. Один кандидат попросив відкласти розгляд його питання. Про це повідомляє «Закон і Бізнес» з посиланням на результати сьогоднішнього засідання ВРП.

На підставі рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів ВРП внесе Президентові подання про призначення на посади суддів, зокрема двох представників Полтавщини:

  • Юлію Сергіївну Байдуж — до Господарського суду Полтавської області;
  • Святослава Степановича Попадюка — до Оржицького районного суду Полтавської області.

Серед інших кандидатів, яких ВРП рекомендує для призначення, є:

  • Олександр Миколайович Боков — до Суворовського районного суду м.Одеси;
  • Олександр Олександрович Борисенко — до Жовтневого районного суду м.Харкова;
  • Олена Валентинівна Гладка — до Ленінського районного суду м.Харкова;
  • Олександр Валерійович Красноборов — до Подільського районного суду м.Києва;
  • Сергій Леонідович Кузьменко — до Первомайського міськрайонного суду Харківської області;
  • Богдана Миколаївна Кузьміна — до Господарського суду Кіровоградської області;
  • Віктор Юрійович Ластовичак — до Рахівського районного суду Закарпатської області;
  • Дмитро Романович Максименко — до Монастирищенського районного суду Черкаської області;
  • Ольга Василівна Михалюк — до Любашівського районного суду Одеської області;
  • Марина Миколаївна Смик — до Рокитнянського районного суду Київської області;
  • Ольга Юліанівна Смовж — до Звенигородського районного суду Черкаської області;
  • Анна Григорівна Тренич — до Заліщицького районного суду Тернопільської області.

Ольга Балацька, яка претендує на посаду у Рівненському міському суді Рівненської області, попросила перенести розгляд її питання через хворобу.

З початку року Вища рада правосуддя вже проголосувала за внесення подань Президентові про призначення 288 переможців конкурсів та суддів-«п’ятирічок». З них 114 осіб вже призначені на посади указами Президента.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці суддя Автозаводського районного суду Наталія Вінтоняк припинила суддівську кар’єру за власним бажанням.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Судово-юридична газета
Теги: судді кадрові зміни
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