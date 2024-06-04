Двох суддів з Полтавщини призначено на нові посади за результатами співбесід Вищої ради правосуддя

На підставі рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів ВРП внесе Президентові подання про призначення на посади
Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення про призначення 14 з 15 кандидатів на посади суддів місцевих судів, які пройшли співбесіди. Один кандидат попросив відкласти розгляд його питання. Про це повідомляє «Закон і Бізнес» з посиланням на результати сьогоднішнього засідання ВРП.
На підставі рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів ВРП внесе Президентові подання про призначення на посади суддів, зокрема двох представників Полтавщини:
Серед інших кандидатів, яких ВРП рекомендує для призначення, є:
Ольга Балацька, яка претендує на посаду у Рівненському міському суді Рівненської області, попросила перенести розгляд її питання через хворобу.
З початку року Вища рада правосуддя вже проголосувала за внесення подань Президентові про призначення 288 переможців конкурсів та суддів-«п’ятирічок». З них 114 осіб вже призначені на посади указами Президента.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці суддя Автозаводського районного суду Наталія Вінтоняк припинила суддівську кар’єру за власним бажанням.
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