На Полтавщині чоловік знайшов посвідчення УБД і підробив його на своє ім'я

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 0

Ленінський районний суд у Полтаві визнав винним чоловіка у підробленні документі. Обвинувачений знайшов у сміттєвому баку посвідчення учасника бойових дій і підробив його на своє ім’я. Про це стало відомо з вироку, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 3 червня.

За словами чоловіка, посвідчення він знайшов у січні 2024 року біля банкомата у сміттєвому баку. Всередині документа не було фото, тому обвинувачений вирішив вклеїти своє. Чоловік хотів використовувати посвідчення УБД для безкоштовного проїзду у громадському транспорті.

Підробку виявили поліціянти під час перевірки документів. Чоловік отримав штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, 30 квітня Великобагачанський районний суд визнав винним уродженця селища Гоголеве в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік відмовився від отримання повістки й пояснив свою поведінку тим, що «був введений в оману інформацією щодо незаконності дій працівників РТЦК».