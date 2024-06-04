Підприємиця Бєлкіна офіційно працевлаштувала робітників — Полтавська ОВА

Діяльність підрядниці та закупівлі Кременчуцької громади аналізували на робочій групі «Прозорість і підзвітність»
У Кременчуці підрядниця Бєлкіна, відома своєю участю у «бордюрних тендерах», вперше оформила робітників і відтепер сплачує податки. Про це стало відомо від Полтавської обласної військової адміністрації 3 червня.
Діяльність підрядниці та закупівлі Кременчуцької громади аналізували на робочій групі «Прозорість і підзвітність».
Навесні комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті.
У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП.
Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.
«Кременчуцький Телеграф» також виявив, що Бєлкіной вдалося відремонтувати зупинки (кінець березня — початок квітня), попри те, що фахівці вже заявляли про відсутність у підприємиці офіційно найманих працівників (станом на середину квітня, аналізуючи «бордюрні тендери»).
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