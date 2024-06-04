Сьогодні протягом дня у деяких кременчужан не буде води: за якими адресами

За вказаними адресами буде відсутнє електропостачання, внаслідок чого знизиться тиск води або ж водопостачання не буде зовсім
Сьогодні, 4 червня, у деяких кременчужан можливі перебої з водопостачанням. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчукводоканалу.
Орієнтовно із 6.00 до 17.00 буде знижено тиск холодної води та відсутнє водопостачання на верхніх поверхах в житлових будинках за адресами:
Причина: відсутність електропостачання внаслідок проведення ремонтних робіт АТ «Полтаваобленерго».
Після завершення робіт водопостачання буде відновлено.
Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці протягом усієї доби діятимуть погодинні графіки відключення світла.
Періодичність та тривалість застосування кожної черги відображена за посиланням. Перелік адрес ТУТ.
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