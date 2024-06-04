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Сьогодні протягом дня у деяких кременчужан не буде води: за якими адресами

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 1

 

За вказаними адресами буде відсутнє електропостачання, внаслідок чого знизиться тиск води або ж водопостачання не буде зовсім

Сьогодні, 4 червня, у деяких кременчужан можливі перебої з водопостачанням. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчукводоканалу.

Орієнтовно із 6.00 до 17.00 буде знижено тиск холодної води та відсутнє водопостачання на верхніх поверхах в житлових будинках за адресами:

  • вул. Велика набережна буд. 33, 35, 39, 41, 41А, 47.

Причина: відсутність електропостачання внаслідок проведення ремонтних робіт АТ «Полтаваобленерго».

Після завершення робіт водопостачання буде відновлено.

Нагадаємо, сьогодні у Кременчуці протягом усієї доби діятимуть погодинні графіки відключення світла.

Періодичність та тривалість застосування кожної черги відображена за посиланням. Перелік адрес ТУТ

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення води адреси Кременчукводоканал
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