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Кременчуцькі каратисти вибороли медалі на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 87

У здобутку кременчужан — «золото» і «срібло»

Двоє кременчуцьких спортсменів посіли 3 призових місця на чемпіонаті Європи з кіокушин БуДо карате WKB. Анастасія Головіна отримала золоту та срібну моделі, а Ратмир Берг — «срібло». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив тренер спортсменів Олександр Берг 3 червня. 

Головіна стала першою в розділі куміте та другою в розділі ката серед дівчат 10-11 років. Ратмир Берг брав участь у розділі куміте серед хлопців 14-15 років.

 

— Чудовий результат. Ми довго і наполегливо готувалися до цього  і результат  фантастичний! Гостра та безкомпромісна боротьба у кожному поєдинку. Але наші спортсмени  проявили жагу до перемоги, високий технічний рівень і у  видовищних боях здобули свої перемоги. У часи найтяжчих  випробувань нашої країни, наші діти демонструють свої найкращі якості, незламний дух і жагу до перемоги, — розповів тренер Олександр Берг. 

Чемпіонат проходив у місті Дюдже в Туреччині і тривав протягом 25 і 26 травня. За словами Олександра Берга, загалом збірна команда України посіла перше командне місце серед 18 країн-учасників, виборовши 22 «золота», 15 «срібла» та 13 «бронзи».

Нагадаємо, у квітні п’ятеро кременчуцьких спортсменів посіли призові місця на чемпіонаті України з кіокушин карате. Кременчужани у здобутку мають 5 золотих медалей, 1 срібне та 1 бронзову.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: карате
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