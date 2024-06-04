Кременчуцькі каратисти вибороли медалі на чемпіонаті Європи

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 87

Двоє кременчуцьких спортсменів посіли 3 призових місця на чемпіонаті Європи з кіокушин БуДо карате WKB. Анастасія Головіна отримала золоту та срібну моделі, а Ратмир Берг — «срібло». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив тренер спортсменів Олександр Берг 3 червня.

Головіна стала першою в розділі куміте та другою в розділі ката серед дівчат 10-11 років. Ратмир Берг брав участь у розділі куміте серед хлопців 14-15 років.

— Чудовий результат. Ми довго і наполегливо готувалися до цього і результат фантастичний! Гостра та безкомпромісна боротьба у кожному поєдинку. Але наші спортсмени проявили жагу до перемоги, високий технічний рівень і у видовищних боях здобули свої перемоги. У часи найтяжчих випробувань нашої країни, наші діти демонструють свої найкращі якості, незламний дух і жагу до перемоги, — розповів тренер Олександр Берг.

Чемпіонат проходив у місті Дюдже в Туреччині і тривав протягом 25 і 26 травня. За словами Олександра Берга, загалом збірна команда України посіла перше командне місце серед 18 країн-учасників, виборовши 22 «золота», 15 «срібла» та 13 «бронзи».

Нагадаємо, у квітні п’ятеро кременчуцьких спортсменів посіли призові місця на чемпіонаті України з кіокушин карате. Кременчужани у здобутку мають 5 золотих медалей, 1 срібне та 1 бронзову.