Пиво й кефір для слимаків — народні методи боротьби зі шкідниками на городі

Вчора, 22:00 Переглядів: 162

Слимаки — великі шкідники овочевих, плодово-ягідних та декоративних культур. Вони можуть значно знизити врожай усього, що трапляється на грядках і в садах. Боротися зі слимаками непросто, проте досвідчені городники знайшли народні методи проти цих ненажерливих черевоногих молюсків

Зі слимаками необхідно боротися від травня до липня, в цей час слід намагатися їх якнайбільше знищити — виполюванням бур’янів, обкошуванням ділянок, розпушуванням ґрунту, прибиранням куп листя, трухлявих пеньків або гілляк. Ці місця слугують прихистком для слимаків від спеки влітку та від холоду восени.

Потрібно також проводити міжрядні обробітки, де слимаки у серпні відкладають нові яйця.

Ручне збирання молюсків

Збирати слимаків із рослин та ґрунту слід у вологу погоду, після дощу, вночі та вранці по росі, коли молюски активно повзають і харчуються.

Щоб зібрати слимаків механічним способом, у місцях їх скупчення розкладають мокрі ганчірки, куски шиферу, фанери, дощечки тощо.

Періодично ці речі переглядають та збирають слимаків. Знищують зібраних слимаків з допомогою міцного соляного розчину, поміщаючи їх туди або заливають крутим окропом.

Пастки

Дієвий спосіб боротьби зі слимаками — приготування пасток із напоїв, які полюбляють ці шкідники. Тут у пригоді можуть стати пиво, кефір, компот або розчин із медом. Розливши ці смаколики у пласкі блюдця або вкопані у землю денця пластикових пляшок, наступним ранком знайдете всередині купу слимаків.

Приманкою можуть слугувати й шкірки грейпфрута або дині. На ранок зможете зібрати врожай зі шкідників, що сидітимуть під шкірками.

Покладіть між рядками зволожену гілку та капустяний лист. На ранок слимаки зберуться на цій пастці і їх не треба буде шукати та збирати по одному.

Чим відвадити слимаків

Равлики та слимаки ненавидять терпкі пахучі рослини, тож гарним рішенням буде розсадити в міжряддях часник, цибулю, розмарин, лаванду або щавель. Їхній запах точно змусить триматися шкідників подалі від вашого городу.

Слимаки чутливі до вапна негашеного або хлорного. Потрібно посипати вапном грядки пізно ввечері або вночі.

Обприскування

Ще один спосіб — обробка листя нешкідливими для рослин розчинами. Розчинити 50 г порошкової гірчиці у 300 мл води, дати рідині настоятися, опісля додати ще 700 мл води та обприскати цим розчином ваші угіддя.

Замість гірчиці можна використати настій часнику. Його досить легко приготувати: достатньо роздавити кілька зубків та залити їх невеликою кількістю води. Обприскувати овочеві культури краще рано-вранці, бо слимаки люблять гуртуватися у вологих прохолодних місцях.

Одним із методів боротьби зі слимаками є використання нашатирного спирту. 100-150 мл 10% нашатирного спирту розчиняють у 10 л води.

Препарат миттєво вбиває слимаків під час контакту, але сам препарат дуже нестійкий і швидко втрачає свої властивості, тому обприскувати ним потрібно одразу після приготування. Обприскування нашатирним спиртом проводять пізно ввечері — в час найбільшої активності слимаків — між 9-ю та 2-ю годинами ночі.

Проте всі ці методи не будуть дієвими, якщо дачники не об'єднаються між собою у боротьбі з цією напастю. Навіть якщо ви потравите слимаків у себе на городі, вони можуть приповзти до вас із сусідньої ділянки.