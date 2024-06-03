У Козельщині розіграли Кубок найтитулованішого шашкіста Кременчуччини

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 50

У неділю, 2 червня, у Козельщині відбулися чергові змагання з шашок серед спортсменів Кременчуцького району. Участь у змаганнях на Кубок найтитулованішого кременчуцького шашкіста Анатолія Остапченко, який святкував свій 75-річний ювілей, взяли 16 любителів цього виду спорту

Учасники змагань поділилися на дві групи — по вісім осіб в кожній. Першу групу очолював ювіляр. Він провів серію партій й показав дуже цікаву та захопливу гру.

Весь час Анатолій вигравав у суперників, й тільки Олександр Подробаха зміг здобути перемогу, обігравши ювіляра. Але у підсумку відбіркових партій першої групи найкращим став саме Анатолій Остапченко, який набрав п’ять очок.

На путівку в півфінал разом з ним претендували Василь Перепелиця з Козельщини, Микола Варакута з Кременчука й Валерій Остапченко з Горішніх Плавні — всі вони набрали по чотири очка.

Не менш напруженими були партії у другій групі. Очолював турнірну таблицю Юрій Гармаш, який набрав п’ять очок.

На другій позиції опинився Юрій Пилипенко з Решетилівки з 4,5 очками.

У фінальних іграх зійшлися переможці першої й другої групи.

Третє місце змагань посів Юрій Пилипенко. Другим став Юрій Гармаш. Переможцем змагань визнаний ювіляр, Анатолій Остапченко.

Крім Кубка, його нагородили Почесною грамотою Кременчуцької районної військової ради.

— Ці змагання, організовані Федерацією шахів й шашок Кременчуцького району, були присвячені ювілею нашого титулованого земляка. В них взяли участь мешканці Горішніх Плавнів, Кременчука, Решетилівки й Козельщини. Тішить, що до змагань долучаються не тільки чоловіки, але й жінки. Запрошуємо всіх любителів інтелектуальних видів спорту долучатися до нас, — запросив директор шахового клуба «Каїсса» Влодимир Груздев.

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