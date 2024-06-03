«Полтаваобленерго» оприлюднило графік відключення світла на 4 червня

Сьогодні, 20:15 Переглядів: 505

Раніше НЕК «Укренерго» зазначала, що 4 червня обсяг дефіциту в енергосистемі буде вищим, аніж 3 червня

«Полтаваобленерго» опублікувало графік погодинного відключення електроенергії, який діятиме протягом доби 4 червня. Періодичність та тривалість застосування кожної черги відображена за посиланням. Перелік адрес ТУТ. Нагадаємо, раніше НЕК «Укренерго» зазначала, що 4 червня обсяг дефіциту в енергосистемі буде вищим, аніж 3 червня. Як причини вказують зростання споживання через спеку та зниження обсягів імпорту.

Автор: Телеграф Джерело фото: bukinfo.com.ua

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