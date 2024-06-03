Облаштовані укриття у Кременчуці можуть вмістити майже 7 тисяч осіб

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 148

У 2023 році до суду направили 31 позовну заяву щодо приведення сховищ у готовність до використання

За 2023 рік усі сховища Кременчука, які за рішенням суду є облаштованими та готовими до використання, можуть вмістити 6 тисяч 610 осіб. Про це стало відомо зі звіту Кременчуцької окружної прокуратури 31 травня.

Загалом торік до суду направили 31 позовну заяву щодо приведення сховищ у готовність до використання. Станом на кінець травня 2024 року 21 заяву задоволили, 8 перебувають на розгляді в суді. Дві заяви закрили через те, що під час їх розгляду сховища облаштували.

Нагадаємо, у квітні «Кременчуцький Телеграф» проінспектував підвал для схову від обстрілів на Раківці, на вулиці Східній. Люди облаштували підвал самостійно. Як стверджують, йшло в укриття на початку повномасштабного вторгнення близько 300 людей з п’ятнадцяти будинків.

«Кременчуцький Телеграф» також перевіряв готовність укриттів у центральній частині міста та у мікрорайоні Молодіжний.