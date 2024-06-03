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Схилившись на коліно, попрощалися з військовим із Кременчука Миколою Мироненком

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 712

  Вічна шана загиблому захиснику

Цими вихідними, 1 червня, Омельницька громада попрощалася із військовослужбовцем Миколою Мироненком. Захисник загинув 16 травня в районі міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. 

 
Мироненко Микола Анатолійович народився 28 червня 1996 р. у Кременчуці. Закінчив Манжеліївську школу. Навчався в Кременчуцькому 19 професійному училищі, де здобув професію зварювальника. Пішов працювати на Омельницьку олійницю. Звідси в травні 2023 року він пішов на російсько-українську війну.

— Микола пішов сам, за покликом серця до військкомату і записався на службу. Потім прийшла повістка. Для нього це був священний обов’язок перед родиною, перед країною захищати її незалежність, — йдеться у повідомленні громади.

Служив Микола Анатолійович в окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького — військова частина A0222 — спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ Збройних Сил України, підпорядкована командуванню Сухопутних військ.

Микола дуже пишався своєю службою, здружився з побратимами, любив бездомних тварин. Побратими розповідають, що на війні у нього був свій улюбленець собака Тузик. Перше поранення отримав в листопаді 2023 року під Яблунівкою Донецької області. Лікувався в Полтаві, потім попросився в рідний Кременчук. Реабілітацію проходив у Києві. Він мав право залишитися нести службу в Києві, але дуже хотів до своїх побратимів. Тому подав рапорт про направлення на передову. А 16 травня 2024 року в районі міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області зник безвісти. Поховали загиблого воїна на кладовищі в селі Демидівка. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла Омельник
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