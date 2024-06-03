Зниклу юнку з Кременчуччини поліціянти розшукали в Кіровооградській області

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 251

2 червня близько 20.30 у Решетилівці зникла 17-річна дівчина. Про те, що донька не повернулася додому, до відділу № 2 Полтавського районного управління поліції повідомила її мати.

Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, до пошуку задіяли максимальну кількість особового складу райуправління поліції та підпорядкованих структурних підрозділів. Вони з’ясували, що дівчина може перебувати на території Кіровоградської області.

— Ми передали орієнтування колегам з Кіровоградщини, які через майже три години знайшли неповнолітню в одному із сіл Благовіщенської громади. Дівчина перебувала у знайомого. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує, — розповів Сергій Сергієнко, заступник начальника Полтавського районного управління поліції.

Поліція Полтавщини висловлює вдячність колегам із Кіровоградської області та всім небайдужим громадянам, які долучилися до пошукових заходів, за допомогу у розшуку дитини.

Нагадаємо, що 12-річну Дар’ю Волошину, яку шукали у Полтаві кілька днів, знайшли жорстоко вбитою — поліція затримала підозрюваного.