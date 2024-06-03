Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Зниклу юнку з Кременчуччини поліціянти розшукали в Кіровооградській області

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 251

 

Мати заявила про зникнення

2 червня близько 20.30 у Решетилівці зникла 17-річна дівчина. Про те, що донька не повернулася додому, до відділу № 2 Полтавського районного управління поліції повідомила її мати. 

Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, до пошуку задіяли максимальну кількість особового складу райуправління поліції та підпорядкованих структурних підрозділів. Вони з’ясували, що дівчина може перебувати на території Кіровоградської області.

— Ми передали орієнтування колегам з Кіровоградщини, які через майже три години знайшли неповнолітню в одному із сіл Благовіщенської громади. Дівчина перебувала у знайомого. Її життю та здоров’ю нічого не загрожує, — розповів Сергій Сергієнко, заступник начальника Полтавського районного управління поліції.

Поліція Полтавщини висловлює вдячність колегам із Кіровоградської області та всім небайдужим громадянам, які долучилися до пошукових заходів, за допомогу у розшуку дитини.

Нагадаємо, що 12-річну Дар’ю Волошину, яку шукали у Полтаві кілька днів, знайшли жорстоко вбитою — поліція затримала підозрюваного.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх