Зниклу юнку з Кременчуччини поліціянти розшукали в Кіровооградській області

2 червня близько 20.30 у Решетилівці зникла 17-річна дівчина. Про те, що донька не повернулася додому, до відділу № 2 Полтавського районного управління поліції повідомила її мати.
Як повідомила пресслужба поліції Полтавщини, до пошуку задіяли максимальну кількість особового складу райуправління поліції та підпорядкованих структурних підрозділів. Вони з’ясували, що дівчина може перебувати на території Кіровоградської області.
Поліція Полтавщини висловлює вдячність колегам із Кіровоградської області та всім небайдужим громадянам, які долучилися до пошукових заходів, за допомогу у розшуку дитини.
Нагадаємо, що 12-річну Дар’ю Волошину, яку шукали у Полтаві кілька днів, знайшли жорстоко вбитою — поліція затримала підозрюваного.
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