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Спорт, Полтавщина

Полтавці в складі збірної команди України з футболу завоювали друге місце чемпіонату Європи

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 99

 

Чемпіонат проходив серед спортсменів із порушеннями слуху

На чемпіонаті Європи з футболу серед спортсменів із порушеннями слуху збірна України отримала «срібло». Як повідомляє Полтавська ОВА, в команді грає 11 полтавців. 

Змагання відбулися в Анталії, Туреччина. Українці посіли 2 місце, поступившись у фінальному поєдинку Франції із рахунком 3:2. 11 спортсменів із Полтави у складі національної збірної це: Олександр Верещак, Костянтин Войченко, Шалва Мчедлішвілі, Олександр Оленич, Ігор Реутов, Ярослав Котляров, Богдан Мишенко, Дмитро Климентьєв, Дмитро Доценко, Леонід Морозов, Роман Стрийський.

Команду підготували тренери Олександр Верещака, Віктор Козін, Сергій Сліжевський, Олександр Бондарчук.

Нагадаємо, що спортсменка з Полтавщини стала абсолютною чемпіонкою Європи з грепплінгу.

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Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: футбол
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