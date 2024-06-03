Завтра у Кременчуці вшановуватимуть пам'ять дітей, що загинули внаслідок збройної агресії (афіша)

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Завтра, 4 червня, у Кременчуці на майданчику перед філією № 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбудеться тиха акція пам’яті «За дитячою мрією…». Про проведення заходу журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили працівники бібліотеки.

Акція приурочена до Дня вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України. На вітринному склі, на фоні виставки «Книжкове літо: день за днем» та біля вітрини буде розміщена тимчасова інсталяція.

— Янголята на хмарках зі своїми нездійсненними дитячими мріями символіз уватиму ть загиблих діток, — говорять працівники бібліотеки.

Під час акції усі бажаючі, як діти, так і дорослі, на знак пам’яті зможуть розмістити власноруч виготовлених паперових янголів — символи чистоти і захисту. А на стилізованому дереві кожен зможе розмістити дзвіночки — символи дитячих голосів.

Розпочнеться тиха акція завтра, 4 червня, о 10.00 перед вітриною дитячої бібліотеки за адресою вул. Соборна 12/16.

Взяти участь в акції можуть усі бажаючі.

Подивитись, як подібна акція проходила торік, можна ТУТ.