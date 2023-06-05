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У Кременчуці вшанували пам'ять загиблих дітей акцією «Нездійсненні пригоди з героями книжок...»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 215

 Мовчазна акція відбулася біля дитячої бібліотеки 

Вчора, 4 червня, біля дитячої бібліотеки у Кременчуці відбулася Мовчазна акція пам'яті «Нездійсненні пригоди з героями книжок...». Акцію провели у День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України. 

Лише з дня повномасштабного вторгнення армії рф на територію України внаслідок збройної агресії росії загинуло 485 дітей. Кількість загиблих від війни дітей уже переважає саму кількість днів, скільки триває ця повномасштабна війна. За 466 днів – на кожен день випадає смерть дитини.

 

Тільки за офіційними даними правоохоронних органів України, на сьогодні 1005 дітей отримали поранення, 394 зникли безвісти, 19 505 примусово депортовані на територію держави-агресора. Ці цифри не остаточні, адже немає повної картини з тимчасово окупованих територій.

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Автор: Альона Душенко Відео: Альона Душенко
Теги: війна бібліотека
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