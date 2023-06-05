У неділю в Кременчуці водій автомобіля Skoda збив 11-річну велосипедистку – дівчинка у лікарні

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Поліція встановлює обставини та причини ДТП

У неділю, 4 червня, близько 17.40 на вулиці Луговій у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода – 46-річний водій автомобіля Skoda збив 11-річну велосипедистку. Поліція з’ясовує обставини та причини ДТП. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області. Унаслідок ДТП дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні для встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини

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