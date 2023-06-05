Кременчуцька РВА розпочинає комплексну перевірку укриттів

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Кременчуцька районна військова адміністрація розпочинає комплексну перевірку укриттів. Про це сьогодні під час ранкового брифінгу повідомив начальник РВА Олег Лєднік.

За словами Лєдніка, до складу комісії увійдуть заступники начальника КРВА, представники ДСНС, поліції та Держпродспоживслужби.

— На сьогодні ми маємо скаргу на нефункціонуюче укриття у палаці культури КрАЗ, — сказав Олег Лєднік. — Перевірки вже тривають, і я наголошую, що стан укриттів та їх цілодобова робота — це відповідальність органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня під час атаки РФ балістичними ракетами по Києву загинуло троє людей — дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище у Деснянському районі столиці. Поліція Києва розпочала за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, а у ДСНС та Нацполіції заявили, що проводитимуть спонтанні перевірки доступу до укриттів.

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1 червня «Кременчуцький ТелеграфЪ» зробив рейд по найближчих до редакції укриттів. 5 з 8 укриттів під час повітряної тривоги були закриті, у тому числі укриття по вул. Соборній, 32/29, закріплене за КГЖЕП «Автозаводське». Саме тут за бюджетні гроші нещодавно зробили ремонт. (До речі, нещодавно зі стабфонду комунальному підприємству нещодавно виділили 6,2 млн гривень на роботи з облаштування укриттів, закріплених за цим КП).

Три з восьми: «ТелеграфЪ» перевірив, чи відкриті укриття під час тривоги у Кременчуці



