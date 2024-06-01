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12-річну Дар'ю Волошину, яку шукали кілька днів, жорстоко вбили: поліція затримала підозрюваного

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 311

За скоєний злочин підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі

Полтавська поліція затримала 57-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві 12-річної Дарії Волошиної, яка зникла ввечері 26 травня у Полтаві. Про це повідомила пресслужба поліції.

Деталі злочину

За інформацією правоохоронців, підозрюваний, раніше судимий, жорстоко вбив дівчинку та намагався приховати сліди злочину. Його затримали та повідомили про підозру у вчиненні дій сексуального характеру та умисному вбивстві малолітньої дитини. Про це повідомив начальник Головного управління поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Розслідування та пошуки

Повідомлення про зникнення Дарії надійшло до поліції у ніч з 26 на 27 травня. На пошуки дівчинки було залучено всі доступні ресурси:

  • кінологів зі службовими собаками;
  • досвідчених оперативників;
  • понад дві сотні поліцейських.

Протягом чотирьох діб правоохоронці обстежували закинуті приміщення, підвали, недобудови та інші об'єкти на території міста. До поширення інформації долучилися місцеві медіа та новинні вебресурси.

 

Виявлення злочину

Поліція отримала низку повідомлень від громадян, проте жодне з них не підтвердилося. Зрештою оперативники встановили, що дівчинку жорстоко вбив місцевий мешканець. Він намагався знищити сліди злочину, вивіз дитину за межі міста на власному автомобілі та приховав тіло у лісосмузі. Завдяки роботі слідчих та поліграфолога вдалося здобути докази його причетності до злочину.

Підозра та розслідування

За цим фактом правоохоронці здійснюють досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди).

 

За скоєний злочин підозрюваному може загрожувати довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку травня на Полтавщині рятувальники знайшли тіло підлітка, якого шукали 2 дні.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук вбивство
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