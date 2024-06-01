Викрав, зґвалтував, а тіло спалив у лісі: прокуратура оприлюднила подробиці жорстокого вбивства 12-річної полтавки

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1 червня 57-річному жителю Полтави повідомили про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, та умисному вбивстві малолітньої дитини (ч. 4 ст. 152, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Правоохоронці затримали чоловіка 31 травня. У суботу, 1 червня, за клопотанням слідчого і прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

За даними слідства, 26 травня ввечері чоловік побачив дівчинку на одній із вулиць Полтави, заманив її до свого автомобіля, привіз додому та зґвалтував. Уранці він вивіз дитину за межі обласного центру, убив, обпалив вогнем із газового пальника, перевіз тіло до лісосмуги й прикидав гіллям.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, дівчинку шукали протягом 4 діб, доки не знайшли останки тіла.