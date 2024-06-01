У Кременчуці Opel наїхав на літню жінку

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1 червня близько 8.00 у місті Кременчук на вулиці Миру сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Opel, 50-річний мешканець Кременчука, наїхав на 80-річну жінку.

Внаслідок ДТП постраждала пенсіонерка отримала травми та була госпіталізована.

За цим правоохоронці вирішують питання про відкриття провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості).

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.

Нагадаємо, що після ДТП біля Клепачів рятувальникам довелося демонтувати відбійник, який застряг у вантажівці.