Вчора у Миргороді зникли 10-річний хлопчик та 7-річна дівчинка

Учора, 31 травня, близько 22.30 у Миргороді зникли 10-річний хлопчик та 7-річна дівчинка, повідомила пресслужба Миргородського райвідділу поліції. Батьки сповістили поліціянтів, що діти гуляли разом на вулиці та зникли з поля зору дорослих.
Протягом пів години патрулювання місцевості дітей знайшли неподалік дому. Слідчо-оперативна група та екіпаж групи реагування Миргородського райвідділу поліції повернули дітей до батьків.
Нагадаємо, що 12-річну Дар’ю Волошину, яку шукали у Полтаві кілька днів, знайшли жорстоко вбитою — поліція затримала підозрюваного.
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