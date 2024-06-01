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Полтавщина, Відключення світла

Через нічну атаку на енергооб'єкти України на Полтавщині відключення світла триватимуть на годину довше

Вчора, 14:15 Переглядів: 1 963

 

Введено нові обмеження на електропостачання

1 червня, у зв'язку з нічною атакою на енергооб'єкти України, «Укренерго» змінило доведені раніше ліміти на електропостачання. Обсяг розвантаження у системі розподілу «Полтаваобленерго» при застосуванні графіку погодинного відключення електроенергії складатиме 125 МВт, повідомила пресслужба акціонерного товариства.

Новий графік відключень буде застосований з 18.00 до 23.59. Деталі та графік можна переглянути за посиланням. Перелік адрес, де будуть застосовані відключення, доступний тут.

 

Раніше планували, що світло вимикатимуть з 18.00 до 23.00. Тепер відключення триватимуть на годину довше.

Нагадаємо, уночі росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ураження зазнав енергетичний об'єкт на території області. В Укргідроенерго також повідомляють, що є влучання і в інфраструктуру поруч зі станціями. Обладнання ГЕС зазнало критичних пошкоджень. Наразі гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Світловодський міський голова Андрій Маліцький написав у Facebook, що ніхто не постраждав, але нині уточнюється інформація щодо пошкоджень.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ГПВ Укренерго Полтаваобленерго відключення електроенергії
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