Нічна атака по Україні: армія РФ знову цілилася в гідроелектростанції

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 214

Внаслідок нічної ракетно-дронової атаки армії РФ по території України, під обстріл потрапили і дві гідроелектростанції. Про це повідомляють у пресслужбі Укргідроенерго.

Атаки зазнали енергетичні об'єкти у п'яти регіонах України, зокрема і дві ГЕС.

В Укргідроенерго також повідомляють, що є влучання і в інфраструктуру поруч зі станціями.

Обладнання ГЕС зазнало критичних пошкоджень. Наразі гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів.

Також у підприємстві додають, що із початку повномасштабного вторгнення по об'єктах гідроенергетики було випущено понад 110 ракет. Крім того, російські війська зруйнували Каховську ГЕС.

Нагадаємо, уночі росіяни застосували 46 крилатих ракет різних типів, 4 «Іскандери», 3 авіаційні ракети та 47 «шахедів». Сили ППО знищили 35 крилатих ракет та 46 ударних безпілотників, повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що ураження зазнав енергетичний об'єкт на території області.

Світловодський міський голова Андрій Маліцький написав у Facebook, що ніхто не постраждав, але нині уточнюється інформація щодо пошкоджень.