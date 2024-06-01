Від початку року з бюджету Полтавщини понад 90 млн грн спрямували на підтримку ЗСУ

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Загалом протягом січня-травня розподілено 550,5 млн грн

В Полтавській ОВА відзвітували розподіл коштів обласного бюджету за 5 місяців 2024 року. Як пишуть в пресслужбі ОВА, загалом протягом січня-травня розподілено 550,5 млн грн. Кошти спрямовувалися на такі напрями: 92,6 млн грн — на допомогу Силам безпеки та оборони;

59,8 млн грн — на створення умов для лікування, відновлення й реабілітації постраждалих унаслідок збройної агресії РФ, а також на оздоровлення захисників і захисниць, членів сімей полеглих воїнів;

157,5 млн грн — на ремонт і утримання автошляхів місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності;

75 млн грн — на одноразову грошову допомогу мешканцям Полтавщини за зверненнями;

63,7 млн грн — на реконструкцію об’єктів охорони здоров’я;

27 млн грн — на будівництво житла для ВПО. «Усе перераховане становить 86% вільних залишків. Решта коштів — на реалізацію освітніх, соціальних проєктів, житлово-комунальне господарство і підтримку мешканців області. Слава Україні!», — повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Нагадаємо, у Кременчуці періодично проходять мітинги, на яких містяни вимагають виділяти більше грошей на потреби ЗСУ.

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