Нічний ракетно-авіаційний удар по Україні: збили 81 повітряну ціль

У ніч на 1 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed», повідомляє пресслужба Повітряних сил України.
Загальна кількість випущених засобів ураження:
Види використаних ракет:
Для відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
Відомо, що були атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Росіяни обстріляли дві ТЕС ДТЕК, про це компанія повідомила на своїх сторінках в соцмережах. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.
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