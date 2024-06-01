Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС увійшов до каталогу виробників «Українська техніка для громад»!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Нічний ракетно-авіаційний удар по Україні: збили 81 повітряну ціль

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 273

 

Росія здійснила масовану атаку на об’єкти інфраструктури в Україні в ніч на 1 червня

У ніч на 1 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed», повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Деталі атаки:

  • Загальна кількість випущених засобів ураження:

    • 53 ракети різних типів
    • 47 ударних БпЛА.

  • Види використаних ракет:

    • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (запуск із Саратовської області та акваторії Каспійського моря)
    • 4 балістичні ракети «Іскандер-М» (з Криму)
    • 1 крилата ракета «Іскандер-К» (з Криму)
    • 10 крилатих ракет «Калібр» (з північно-східної частини акваторії Чорного моря)
    • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з повітряного простору ТОТ Запорізької області)
    • 47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (з Приморсько-Ахтарська).

Відбиття нападу:

Для відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Результати протиповітряного бою:

  • Збито 81 повітряну ціль:
    • 30 крилатих ракет Х-101/Х-555
    • 4 крилаті ракети «Калібр»
    • 1 крилата ракета «Іскандер-К»
    • 46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

 

Відомо, що були атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Росіяни обстріляли дві ТЕС ДТЕК, про це компанія повідомила на своїх сторінках в соцмережах. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ППО ракетна атака БПЛА
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх