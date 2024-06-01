Нічний ракетно-авіаційний удар по Україні: збили 81 повітряну ціль

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 273

Росія здійснила масовану атаку на об’єкти інфраструктури в Україні в ніч на 1 червня

У ніч на 1 червня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed», повідомляє пресслужба Повітряних сил України.

Деталі атаки:

Загальна кількість випущених засобів ураження: 53 ракети різних типів 47 ударних БпЛА.

Види використаних ракет: 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (запуск із Саратовської області та акваторії Каспійського моря) 4 балістичні ракети «Іскандер-М» (з Криму) 1 крилата ракета «Іскандер-К» (з Криму) 10 крилатих ракет «Калібр» (з північно-східної частини акваторії Чорного моря) 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з повітряного простору ТОТ Запорізької області) 47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (з Приморсько-Ахтарська).



Відбиття нападу:

Для відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Результати протиповітряного бою:

Збито 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555 4 крилаті ракети «Калібр» 1 крилата ракета «Іскандер-К» 46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».



Відомо, що були атаковані енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Росіяни обстріляли дві ТЕС ДТЕК, про це компанія повідомила на своїх сторінках в соцмережах. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків атаки.