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Малюська відвідав Божковську колонію на Полтавщині, де катували людей, і назвав її зразковою

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 556

Міністр заявив, що інформацію про катування людей у колонії Мін'юст отримав торік і керівництво колонії, яке било людей, тоді ж і звільнили

29 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії № 16 у Полтавській області за звинуваченням у катуванні в’язнів. 31 травня міністр юстиції України Денис Малюська у своєму дописі у Facebook зазначив, що з липня 2023 року колонія стала «зразковою». За його словами, відомство отримало інформацію про катування у колонії ще торік. Новоприбулі в’язні зазнавали фізичних та психологічних тортур, які тривали доти, доки їхня воля не була зламана.

Катування для боротьби зі злочинною ієрархією

Малюська заявив, що співробітники колонії намагалися таким чином побороти злочинну ієрархію серед ув’язнених. Окремі засуджені, які займали високі позиції у цій ієрархії, не працювали, щоб не втратити свій статус. В результаті тортур, їх змушували братися за роботу.

Розслідування та наслідки

За даними ДБР, майже всі, хто потрапляв до колонії, ставали жертвами катувань. У 2022 році одного із засуджених катували протягом години, що супроводжувалося постійним психологічним тиском. У 2023 році розслідування цього випадку розпочалося, і у розпорядженні слідства є відеофайли, які фіксують завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих.

Зміни у керівництві

Міністерство юстиції влітку 2023 року звільнило все керівництво колонії та призначило нових керівників, які отримали завдання зробити колонію зразковою. За словами міністра, ці зміни відбулися успішно, і колонія зараз відповідає високим стандартам.

Подальші дії

ДБР продовжує розслідування і збір доказів для доведення провини підозрюваних у суді. Малюська наголосив, що відомство активно працює над подоланням злочинних практик у пенітенціарній системі України.

Що передувало

Працівники Державного бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених в установах відбування покарань у низці регіонів України, зокрема на Полтавщині. Правоохоронці вже повідомили про підозру чотирьом службовим особам ДУ «Божковська виправна колонія (№ 16)».

У ДБР заявляють, що новоприбулим погрожували поселенням серед «відторгнутих загалом» в’язнів та били до тих пір, поки «не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки». Наразі правоохоронці перевіряють інформацію про факти смерті від побоїв.

Також проводяться слідчі дії в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи. Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що керівник управління отримав у приватну власність майно, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.


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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Денис Малюська/Facebook
Теги: виправна колонія катування Денис Малюська ДБР Міністерство юстиції
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