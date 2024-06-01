Малюська відвідав Божковську колонію на Полтавщині, де катували людей, і назвав її зразковою

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 556

Міністр заявив, що інформацію про катування людей у колонії Мін'юст отримав торік і керівництво колонії, яке било людей, тоді ж і звільнили

29 травня Державне бюро розслідувань (ДБР) вручило підозри чотирьом посадовцям Божковської виправної колонії № 16 у Полтавській області за звинуваченням у катуванні в’язнів. 31 травня міністр юстиції України Денис Малюська у своєму дописі у Facebook зазначив, що з липня 2023 року колонія стала «зразковою». За його словами, відомство отримало інформацію про катування у колонії ще торік. Новоприбулі в’язні зазнавали фізичних та психологічних тортур, які тривали доти, доки їхня воля не була зламана.

Катування для боротьби зі злочинною ієрархією

Малюська заявив, що співробітники колонії намагалися таким чином побороти злочинну ієрархію серед ув’язнених. Окремі засуджені, які займали високі позиції у цій ієрархії, не працювали, щоб не втратити свій статус. В результаті тортур, їх змушували братися за роботу.

Розслідування та наслідки

За даними ДБР, майже всі, хто потрапляв до колонії, ставали жертвами катувань. У 2022 році одного із засуджених катували протягом години, що супроводжувалося постійним психологічним тиском. У 2023 році розслідування цього випадку розпочалося, і у розпорядженні слідства є відеофайли, які фіксують завдання тяжких тілесних ушкоджень одному з новоприбулих.