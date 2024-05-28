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У Кременчуці пройде конкурс дитячих малюнків на асфальті

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 52

 

В програмі заходу конкурс та різні активності для дітей

1 червня на території розсадника декоративних рослин «ГАРДИ» відбудеться конкурс дитячих малюнків. Як повідомляють організатори, участь в конкурсі безкоштовна. 

В програмі заходу: реєстрація охочих взяти участь, сам конкурс, голосування та оголошення переможців.

Реєстрація розпочнеться об 11.00. На місці учасникам видадуть фірмові футболки, знаряддя для малюнків та визначення номера квадрата для малювання.

 

Голосування проходитиме на сторінках організаторів у Facebook та Facebook. Оголошення переможців відбудеться в кінці дня.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном за номером: 0983964747.

Нагадаємо, викладачі й учні Музичної школи Горішніх Плавнів підбили підсумки навчального року


 

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Автор: Вікторія Пасайлюк Джерело фото: Ілюстрація розсадника декоративних рослин «ГАРДИ»
Теги: конкурс Гарди
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