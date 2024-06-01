Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» аналізують закупівлю КАТП-1628

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Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» аналізують закупівлю полтавського КАТП-1628 щодо послуг із прибирання та підмітання вулиць. Податківці й аудитори наразі перевіряють документальну й цінову складові. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

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« Власником ТОВ, яке виконуватиме роботи, є колишній керівник іншого комунального підприємства Полтавської міської ради. Нині він внесений до реєстру корупціонерів», — зауважив начальник ОВА Філіп Пронін.

Фахівці БЕБ вбачають корупційний ризик у співпраці КАТП-1628 із цим підприємством. Тому рекомендували замовнику закупівлі не продовжувати роботу з ТОВ. Перевірка триває.

Нагадаємо, що група «Прозорість і підзвітність» проаналізує договори Кременчука з ФОП Бєлкіною.