Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» аналізують закупівлю КАТП-1628

Фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність» аналізують закупівлю полтавського КАТП-1628 щодо послуг із прибирання та підмітання вулиць. Податківці й аудитори наразі перевіряють документальну й цінову складові. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.
Експерти Бюро економічної безпеки звернули увагу, що переможцем тендеру став його єдиний учасник. Уже укладений договір. Власником
Фахівці БЕБ вбачають корупційний ризик у співпраці КАТП-1628 із цим підприємством. Тому рекомендували замовнику закупівлі не продовжувати роботу з ТОВ. Перевірка триває.
Нагадаємо, що група «Прозорість і підзвітність» проаналізує договори Кременчука з ФОП Бєлкіною.
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