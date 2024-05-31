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Завтра знову введуть графік планових відключень: оприлюднили черги

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 386

 

Вони триватимуть із 18.00 до 23.00

Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує повернення до планових обмежень споживання 1 червня з 18.00 до 23.00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Полтаваобленерго» оприлюднило графік відключень:

 

Ознайомитись з ним можна за посиланням, а з переліком адрес — ТУТ

Нагадаємо, зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

 

Причиною застосування заходів обмеження в «Укренерго» називають наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі.

Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування.

Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт

Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що відсутність погодинних відключень електроенергії в останні дні травня — це тимчасове покращення, зумовлене виходом з ремонту двох енергоблоків атомних електростанцій.

Також раніше у «Кременчуцького Телеграфа» вийшов матеріал про те, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго ГПВ відключення електроенергії
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