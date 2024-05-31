Завтра знову введуть графік планових відключень: оприлюднили черги

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 386

Вони триватимуть із 18.00 до 23.00

Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує повернення до планових обмежень споживання 1 червня з 18.00 до 23.00. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Полтаваобленерго» оприлюднило графік відключень:

Ознайомитись з ним можна за посиланням, а з переліком адрес — ТУТ.

Нагадаємо, зрозуміти, яка у вас черга, або відслідкувати графік відключення можна ТУТ.

Причиною застосування заходів обмеження в «Укренерго» називають наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі.

Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування.