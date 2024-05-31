Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 1 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00

  • Вул. Проліскова, 5, 11

З 8.00 до 17.00

  • Туп. 1-й Деповський, 3-8
  • Туп. 2-й Деповський, 3-7
  • Вул. Деповська, 1-57
  • Вул. Запорізька, 7, 10, 12
  • Вул. Миколи Кучми, 1-46
  • Вул. Редутна, 27-37/14
  • Пров. Сковороди, 2-8
  • Пров. Столярний, 32-57
  • Вул. Фурштадська, 1-19/25
  • Пров. Василя Стефаника, 30-35
  • Вул. Дербукова, 1-26
  • Вул. І. Піддубного, 1/3-17
  • Вул. Кубанська, 1-18
  • Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
  • Туп. Проточний, 26-38/32
  • Вул. Цегельна, 32-36.

Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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