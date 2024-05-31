Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 19:22 Переглядів: 338

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 1 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 19.00 Вул. Проліскова, 5, 11 З 8.00 до 17.00 Туп. 1-й Деповський, 3-8

Туп. 2-й Деповський, 3-7

Вул. Деповська, 1-57

Вул. Запорізька, 7, 10, 12

Вул. Миколи Кучми, 1-46

Вул. Редутна, 27-37/14

Пров. Сковороди, 2-8

Пров. Столярний, 32-57

Вул. Фурштадська, 1-19/25

Пров. Василя Стефаника, 30-35

Вул. Дербукова, 1-26

Вул. І. Піддубного, 1/3-17

Вул. Кубанська, 1-18

Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

Туп. Проточний, 26-38/32

Вул. Цегельна, 32-36. Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.

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