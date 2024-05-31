Де у суботу цілий день не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:22
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 1 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 17.00
- Туп. 1-й Деповський, 3-8
- Туп. 2-й Деповський, 3-7
- Вул. Деповська, 1-57
- Вул. Запорізька, 7, 10, 12
- Вул. Миколи Кучми, 1-46
- Вул. Редутна, 27-37/14
- Пров. Сковороди, 2-8
- Пров. Столярний, 32-57
- Вул. Фурштадська, 1-19/25
- Пров. Василя Стефаника, 30-35
- Вул. Дербукова, 1-26
- Вул. І. Піддубного, 1/3-17
- Вул. Кубанська, 1-18
- Вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
- Туп. Проточний, 26-38/32
- Вул. Цегельна, 32-36.
Нагадаємо, що з 1 червня єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт.
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