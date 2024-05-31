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В Кременчуці працюють 6 місць тимчасового проживання ВПО

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 174

 

Загалом в області діють 64 місць тимчасового проживання

В Кременчуці діють 6 місць тимчасового проживання для переселенців. Про це повідомляють в пресслужбі Полтавської ОВА. Місця тимчасового проживання ВПО в місті працюють за такими адресами:

  • проспект Свободи, 38а та проспект Свободи, 36а;
  • вул. Старшого лейтенанта Кагала, 38;
  • вул. Лікаря Богаєвського, 8;
  • вул. Єднання України, 7 та вул. Єднання України, 9.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Полтавщина стала другою домівкою для сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області на обліку перебувають близько 165 тис. ВПО.

Інформацію про кількість вільних місць в області  можна отримати ТУТ або у розділі на порталі облвійськадміністрації у розділі «Допомога ВПО» – Доступне житло.

Контактна інформація за тел. (0532) 56 27 33, або поштою: urszvv@adm-pl.gov.ua.

Нагадаємо, що у грантовий договір на ремонт житла для ВПО в Кременчуці вносять зміни — на одного вимушеного переселенця можуть витратити 6 тисяч доларів, до цього було 5 тисяч доларів.

ПО ТЕМІ:

Наразі в області є близько 400 місць для розміщення переселенців
Нині в області на обліку перебувають понад 168 тисяч переселенців

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Автор: Вікторія Пасайлюк
Теги: переселенці ВПО
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