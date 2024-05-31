В Кременчуці працюють 6 місць тимчасового проживання ВПО

В Кременчуці діють 6 місць тимчасового проживання для переселенців. Про це повідомляють в пресслужбі Полтавської ОВА. Місця тимчасового проживання ВПО в місті працюють за такими адресами:
Загалом з початку повномасштабного вторгнення Полтавщина стала другою домівкою для сотні тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наразі в області на обліку перебувають близько 165 тис. ВПО.
Інформацію про кількість вільних місць в області можна отримати ТУТ або у розділі на порталі облвійськадміністрації у розділі «Допомога ВПО» – Доступне житло.
Контактна інформація за тел. (0532) 56 27 33, або поштою: urszvv@adm-pl.gov.ua.
Нагадаємо, що у грантовий договір на ремонт житла для ВПО в Кременчуці вносять зміни — на одного вимушеного переселенця можуть витратити 6 тисяч доларів, до цього було 5 тисяч доларів.
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