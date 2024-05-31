Трьох помічниць судді Полтавської області нагородили почесними грамотами

30 травня на засіданні Ради суддів України відзначили працівників судів господарської юрисдикції. Нагородження відбулось з нагоди 33-ї річниці утворення господарських судів нагородили, повідомляє видання Закон і Бізнес.
Засідання проходило онлайн. Загалом нагородили 86 працівників судів господарської юрисдикції країни. Серед відзначених і кілька помічниць судді Господарського суду Полтавської області. Троє з них нагороджені Почесними грамотами Ради суддів.
З Полтавщини Почесними грамотами нагородили:
Всі вони помічниці судді Господарського суду Полтавської області.
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