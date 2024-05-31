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Трьох помічниць судді Полтавської області нагородили почесними грамотами

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 57

 

Нагородження відбулось на засіданні Ради суддів України, яке проходило онлайн

30 травня на засіданні Ради суддів України відзначили працівників судів господарської юрисдикції. Нагородження відбулось з нагоди 33-ї річниці утворення господарських судів нагородили, повідомляє видання Закон і Бізнес. 

Засідання проходило онлайн. Загалом нагородили 86 працівників судів господарської юрисдикції країни. Серед відзначених і кілька помічниць судді Господарського суду Полтавської області. Троє з них нагороджені Почесними грамотами Ради суддів.

З Полтавщини Почесними грамотами нагородили:

  • Тетяну Сергіївну Гончаренко;
  • Юлію Володимирівну Дерій;
  • Ірину Вікторівну Заріцьку.

Всі вони помічниці судді Господарського суду Полтавської області. 

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Автор: Вікторія Пасайлюк
Теги: нагородження судді
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