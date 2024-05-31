Третього червня «Полтававодоканал» не прийматиме споживачів
Вчора, 22:02
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Працівники підсумовуватимуть обсяги спожитих послуг та проводитимуть нарахування
У понеділок, 3 червня, служба обліку та реалізації Полтававодоканалу на вул.Спаська, 9 не прийматиме споживачів. Про це повідомили в пресслужбі Полтававодоканалу.
«Співробітники комунального підприємства та підсумовуватимуть обсяги спожитих послуг та проводитимуть нарахування! Споживачів не прийматимемо! Перепрошуємо за тимчасові незручності», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що КП «Полтававодоканал» на фронт передало 1000 пляшок з водою.
Автор: Вікторія Пасайлюк
Джерело фото: Полтававодоканал
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