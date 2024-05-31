Третього червня «Полтававодоканал» не прийматиме споживачів

Вчора, 22:02 Переглядів: 94

У понеділок, 3 червня, служба обліку та реалізації Полтававодоканалу на вул.Спаська, 9 не прийматиме споживачів. Про це повідомили в пресслужбі Полтававодоканалу.

«Співробітники комунального підприємства та підсумовуватимуть обсяги спожитих послуг та проводитимуть нарахування! Споживачів не прийматимемо! Перепрошуємо за тимчасові незручності», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що КП «Полтававодоканал» на фронт передало 1000 пляшок з водою.