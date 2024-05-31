Стало відомо, коли в червні міський голова Кременчука прийматиме громадян

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 0

У червні кременчужани матимуть можливість поспілкуватися з владою міста. Як повідомляють в пресслужбі міської ради, прийом громадян здійснюватимуть мер, його заступники та керуючий справами виконкому міської ради. В разі повітряної тривоги прийом проходитиме в укритті.

Мер прийматиме 20 червня з 14.00 до 16.00 за попереднім записом.

Секретар міської ради Юрій Гриценко здійснюватиме прийом 5 червня з 16.00 до 17.00 в приміщенні контакт-центру № 1, що на вул. Миру, 13.

6 червня з 16.00 до 17.00 прийматиме перший заступник міського голови Володимир Пелипенко в приміщенні контакт-центру № 20 (вул. Івана Приходька, 36)

10 червня з 16.00 до 17.00 прийматиме заступниця міського голови Ольга Усанова за адресою просп. Свободи, 150, контакт-центр № 8.

Директор Департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик здійснить прийом громадян 18 червня з 16.00 до 17.00 в приміщенні міського палацу культури.

Дмитро Кравченко, заступник міського голови, прийматиме громадян 20 червня з 16.00 до 17.00 в приміщенні контакт-центру № 13 за адресою вул. Юрія Кондратюка, 18.

27 червня з 16.00 до 17.00 прийматиме керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов. Адреса: контакт-центр № 12, вул. Героїв Маріуполя, 59.

Дізнатися детальну інформацію щодо прийомів, а також записатися на прийом можна за номером: 098-988-31-33.