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Стало відомо, коли в червні міський голова Кременчука прийматиме громадян

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 0

 

Містяни матимуть можливість поспілкуватися з владою міста

У червні кременчужани матимуть можливість поспілкуватися з владою міста. Як повідомляють в пресслужбі міської ради, прийом громадян здійснюватимуть мер, його заступники та керуючий справами виконкому міської ради. В разі повітряної тривоги прийом проходитиме в укритті.

  • Мер прийматиме 20 червня з 14.00 до 16.00 за попереднім записом.
  • Секретар міської ради Юрій Гриценко здійснюватиме прийом 5 червня з 16.00 до 17.00 в приміщенні контакт-центру № 1, що на вул. Миру, 13.
  • 6 червня з 16.00 до 17.00 прийматиме перший заступник міського голови Володимир Пелипенко в приміщенні контакт-центру № 20 (вул. Івана Приходька, 36)
  • 10 червня з 16.00 до 17.00 прийматиме заступниця міського голови Ольга Усанова за адресою просп. Свободи, 150, контакт-центр № 8.
  • Директор Департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик здійснить прийом громадян 18 червня з 16.00 до 17.00 в приміщенні міського палацу культури.
  • Дмитро Кравченко, заступник міського голови, прийматиме громадян 20 червня з 16.00 до 17.00 в приміщенні контакт-центру № 13 за адресою вул. Юрія Кондратюка, 18.
  • 27 червня з 16.00 до 17.00 прийматиме керуючий справами виконкому Руслан Шаповалов. Адреса: контакт-центр № 12, вул. Героїв Маріуполя, 59.

Дізнатися детальну інформацію щодо прийомів, а також записатися на прийом можна за номером: 098-988-31-33.

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Автор: Вікторія Пасайлюк
Теги: прийом громадян
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