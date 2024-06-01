Після ДТП біля Клепачів рятувальникам довелося демонтувати відбіник, який застряг у вантажівці

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31 травня о 18.39 чергове відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ) Лубенського району виїжджало на місце події поблизу села Клепачі. Там вантажівка зіткнулась із відбійником. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Рятувальники на місці події змили пальне з проїжджої частини дороги та демонтували відбійник, який застряг в кузові вантажного автомобіля.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що 19 травня на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Степне, вантажівка під час руху пошкодила відбійник, з’їхала з дороги в лісосмугу й перекинулась.