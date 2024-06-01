Вночі на Полтавщині згоріли дві автівки

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У ніч на 1 червня на Полтавщині згоріли дві легкові автівки. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Одна автівка горіла о 3.20 на вул. Гурамішвілі у Карлівці. На місце події виїжджало одне відділення 13-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ).

А о 4.29 — автомобіль згорів у селі Мацківці, Лубенського району. На місце події виїжджало одне відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ).

Обидві автівки знищені вогнем. В обох випадках рятувальники встановлюють причини загоряння автомобілів.

Нагадаємо, 30 травня близько 3.00 на вулиці Володимира Великого в Кременчуці горів автомобіль. Поліція розслідує підпал.